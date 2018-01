BMW: Das sind die Pläne!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Gravenkötter wie es derzeit um BMW bestellt ist. Hier sein Fazit:

Der Stand! In den ersten 9 Monaten gab es bei BMW profitables Wachstum, doch im 3. Quartal gab es Rückgänge bei operativem Ergebnis und Vorsteuerergebnis. Nun stehen Zukunftsprojekte und die größte Modelloffensive der Konzerngeschichte an.

Die Entwicklung! Auch wenn Umsatz und Absatz im 3. Quartal nur leicht über Vorjahresniveau lagen, hat BMW kaum an Rentabilität eingebüßt. So lag die operative Marge in der Auto-Sparte bei 9,1%, der Absatz konnte um 3,7% auf 1,81 Mio Fahrzeuge gesteigert werden und es wurden 64,2% Elektroautos mehr als im Vorjahr verkauft.

Der Ausblick! BMW will in den nächsten 2 Jahren 40 neue Modelle auf den Markt bringen und bis 2025 sollen 25 elektrifizierte Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden, weshalb hohe Investitionen in neue Antriebstechnologien und die Digitalisierung wohl die Ergebnisentwicklung beeinflussen werden. Für das Autogeschäft soll eine operative Marge von 8 bis 10% angestrebt werden, der Umsatz soll aber höchstens um 5% steigen.

Was wird es bei BMW weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.