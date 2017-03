BMW: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei BMW, denn Frank Holbaum hat berichtet, dass die Aktie des Autoherstellers trotz der gesunkenen Verkaufszahlen in der gesamten Industrie gut hat zulegen können. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche BMW und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Gesunkene Verkaufszahlen! Die Verkaufszahlen der deutschen Autoindustrie sind im Februar gesunken und vor allem bei VW sind die Neuzulassungen zurückgegangen.

Deutlicher Gewinner! Die Aktie von BMW jedoch konnte sich trotz dieser schwierigen Umstände zu einem kurzfristigen Aufwärtstrend aufschwingen.

Hürden überwunden! Die BMW-Aktie hat dabei nicht nur die kurzfristigen Hürden der 38-Tage-Linie, sondern auch die der 50-Tage-Linie überwunden. Hier sind also kurzfristig steigende Kurse zu erwarten und technische Analysten freuen sich über das positive langfristige Bild von BMW.

Aufwärtstrend verteidigen! Nicht nur kurzfristig, auch mittel- und langfristig hat BMW den Aufwärtstrend erreicht und scheint sich diesen, trotz ungünstigerer Nachrichten, zu erhalten.

Massive Unterstützung! Charttechnische Analysten bescheinigen der Zone um 85 Euro massive Unterstützungen.

Starkes Kursziel! Nun werden die 12-Monats-Tops von 90,97 Euro und darüber hinaus 100 Euro angepeilt. Doch erst einmal heißt es wohl, aus der Seitwärtsphase herauszukommen.

Kann BMW den Höhenflug weiter fortsetzen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.