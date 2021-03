BMW mit sauberem Höhenflug

BMW springt heute regelrecht nach oben. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. Damit kostet der Titel nun 83,98 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Im Chart waren bisher 81,58 EUR dieser markante Wendepunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.

