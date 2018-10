BMW ruft 1,6 Millionen Fahrzeuge zurück

Weitere Suchergebnisse zu "BMW Vz":

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Der Autohersteller BMW hat seine Rückrufaktion wegen Problemen mit der Abgasrückführung auf weltweit 1,6 Millionen Fahrzeuge ausgeweitet. Betroffen seien Autos aus dem Produktionszeitraum August 2010 bis August 2017, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Je nach Fahrzeugmodell seien die betroffenen Produktionszeiträume unterschiedlich.

Bei den Fahrzeugen könne Glykol-Kühlflüssigkeit aus dem Abgasrückführungs-Kühler austreten. In Kombination mit typischen Ruß-Ablagerungen sowie unter den üblicherweise hohen Temperaturen im AGR-Modul könne dies zu glühenden Partikeln führen, so der Konzern weiter. Im Extremfall bestehe Brandgefahr. Bereits Mitte August hatte BMW in Europa und Asien rund 480.000 Dieselfahrzeuge aus diesem Grund zurückgerufen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur