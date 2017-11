BMW: Die nächsten Tage werden entscheidend!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW hat nun bestätigt, dass sich der Titel in einem charttechnischen Aufwärtstrend befindet. Damit eröffnen sich Chancen auf Kursgewinne bis zu 100 Euro, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die langfristige Entwicklung. Konkret: Jetzt ging es für die Aktie noch nicht viel weiter hinauf. Dennoch konnten in den letzten Tagen leichte Gewinne verzeichnet werden. Die Aktie ist auf dem Weg zu ihrem 6-Monats-Hoch bei 90 Euro, das am 6. November erreicht wurde. Knapp dahinter befindet sich zudem das 1-Jahres-Hoch bei 90,97 Euro vom 3. Januar. Die Distanz ist minimal.

Darüber wäre der Weg aus Sicht von Chartanalysten frei bis zu einem Durchbruch auf 100 Euro. Widerstände sind bis dorthin nicht in Sicht. Damit beträgt das Potenzial mehr als 10 %. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind da etwas vorsichtiger. Immerhin konnte das Unternehmen zuletzt einen steigenden Absatz in China verbuchen. Trotzdem: Momentan sind nur 35 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 35 % wollen „halten“ und 30 % plädieren für einen „Verkauf“. Das Meinungsbild fällt also sehr gemischt aus.

Technische Analysten: Aktie knapp im Aufwärtstrend

Immerhin sind die technischen Analysten optimistisch. Demnach sei die Aktie knapp im Hausse-Modus. Der GD200 verläuft bei 84,34 Euro und ist damit gut 2 % entfernt. Noch läuft der formale Aufwärtstrend. Dies gilt als Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.