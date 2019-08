BMW leidet unter schwacher Autokonjunktur - Höhere Vorleistungen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW bekommt die schwache Autokonjunktur weiter zu spüren.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sackte im zweiten Quartal um ein Fünftel auf 2,2 Milliarden Euro ab, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Das war in etwa von Analysten so erwartet worden. In der Autosparte rutschte die operative Marge von 8,6 Prozent vor einem Jahr auf 6,5 Prozent ab. Höhere Vorleistungen für neue Modelle und neue Technik belasteten. Unter dem Strich fiel der Gewinn mit 1,48 Milliarden Euro 28,7 Prozent schmaler aus. Der Konzernumsatz zog allerdings um knapp drei Prozent auf 25,7 Milliarden Euro an. Die Prognosen bestätigte das Management um den in zwei Wochen abtretenden Vorstandschef Harald Krüger./men/zb