BMW kappt Margenausblick für Kernsparte

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW kappt wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Ausblick auf die Geschäftsaussichten im Kerngeschäft.



Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in zahlreichen Märkten hielten länger an als Mitte März absehbar, hieß es vom Dax -Konzern am Dienstagabend in München. Besonders stark dürften sich die Auswirkungen voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 zeigen.

Die am Aktienmarkt viel beachtete Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern im Automobilbau wird nun im Gesamtjahr zwischen 0 und 3 Prozent erwartet. Bisher standen 2 bis 4 Prozent im Plan. Das Maß gibt an, wie viel vom Umsatz als operativer Gewinn hängen bleibt./men/he