BMW kann richtig absahnen!

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei BMW, denn es gab ausschließlich Gutes zu verzeichnen. Nicht nur gestiegene Absätze und Rekordverkäufe, auch Erfolg mit sämtlichen Modellen und der Erfolg in China durfte begossen werden. Dass die Marktführerschaft im Premiumsegment nun bei Mercedes Benz liegt, ist da fast nebensächlich. Die wichtigsten positiven Nachrichten, die letzte Woche BMW und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Voller Erfolg! Bei den bayerischen Autobauer BMW läuft es derzeit alles andere als schlecht. Das neue Jahr konnte man mit Rekordverkäufen beginnen und im Vergleich zu 2015 konnte man den Absatz der Kernmarke schon um 7,2% auf insgesamt 143.553 Einheiten steigern.

Erfolg auch bei den Nebenmarken! Abgesehen vom Erfolg der Kernmarke konnte das Unternehmen auch bei Rolls-Royce und Mini ordentlich punkten. Zählt man die Verkäufe dieser Marken hinzu, so konnten sich die Verkäufe insgesamt, also inklusive der Kernmarke, um 6,8% auf 163.228 Wagen steigern.

Neue Wachstumsimpulse! BMW hofft hinsichtlich des weiteren Wachstums auf die neue 5er-Serie, die diverse technologische Neuerungen mit sich bringen wird. Ganz abgesehen davon, dass diese Modellreihe die Möglichkeit eröffnen könnte, wieder an die Spitze des Premiumsegments zu kommen, geht es hier vor allem um die Rentabilität, die ihresgleichen sucht.

Gute Bewertungen! Mit einem KGV von 8,4 auf Basis der Gewinnerwartungen, so schrieb letzte Woche Rami Jagerali, ist die Bewertung für 2017 äußerst günstig. Und auch wenn in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht unbedingt mit dreistelligen Notierungen zu rechnen ist, könnte eine BMW-Aktie das Depot vielleicht ein wenig aufhübschen.

Große Ambitionen in China! Weil China der größte Markt für BMW geworden ist, möchte man sich diesen Markt auf jeden Fall erhalten. Allein im vergangenen Monat etwa, wurden 51.345 Wagen verkauft, das ist fast einem Fünftel mehr als im Vergleich zum Jahresbeginn 2016.

Vor allem der kleine SUV X1, von dem im Januar rund 40% mehr verkauft wurden, konnte auf der ganzen Welt punkten. Können sich die BMW-Aktionäre nun entspannt zurücklehnen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

