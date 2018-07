BMW kann bei US-Verkauf im Juni leicht zulegen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im vergangenen Monat in den USA etwas mehr Autos verkauft.



Die Münchener wurden im Juni 29 407 Autos der Stammmarke los, das waren 1,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Dienstag in Woodcliff Lake (US-Bundesstaat New Jersey) mitteilte. Vor allem das neue Modell vom SUV X3 hievte BMW dabei ins Plus. Auf Jahressicht hat BMW 2,9 Prozent mehr Wagen mit dem weißblauen Logo verkauft. Inklusive der schwächelnden Kleinwagenmarke Mini gab es im Juni nur ein Absatzwachstum von 0,5 Prozent auf 33 553 Wagen. Nach sechs Monaten kommt der Konzern insgesamt auf 2,8 Prozent mehr verkaufte Wagen./men/fba