BMW ist gut – Mercedes besser!

Liebe Leser,

den Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 ließ die BMW Group nun die Ergebnisse für den Monat Februar 2017 folgen. Mit einem weltweiten Absatz von 169.073 Autos erreichte der Konzern einen neuen Bestwert für den zweiten Monat des Jahres. Auf Jahresbasis legte der Absatz um 3,1% zu. Seit Jahresbeginn verkauften BMW, MINI und Rolls-Royce 332.369 und damit 4,9% mehr als im Vorjahr.

5,0% Wachstum seit Jahresbeginn reichen nicht für Platz 1

Die Marke BMW steigerte ihren Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0% auf 147.789 Einheiten. In den ersten beiden Monaten des neuen Jahres legte BMW damit sogar um 5,0% auf 291.347 verkaufte Autos zu. Das ist gut – der große Wettbewerber Mercedes-Benz war aber noch besser.

Die Marke Mercedes verkaufte im Februar 153.862 Fahrzeuge (plus 15,0%) sowie 332.329 Einheiten seit Jahresbeginn (plus 16,8%). Ein ähnliches Ergebnis zeigt der Blick auf die Gesamtzahlen im Segment Automobile der beiden Konzerne. Mercedes-Benz Cars hat in der einstigen Domäne der BMW Group mit 351.243 verkauften Autos im Januar und Februar (plus 15,6%) die Nase inzwischen vorn. Mercedes-Benz Cars mit der Premiummarke Mercedes-Benz scheint den Wettbewerber aus München in Sachen Absatz demnach endgültig abzuschütteln.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.