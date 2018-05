Bei BMW gibt’s was auf den Kopf

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

mid Groß-Gerau – Timo Glock ist in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) der Mann der Stunde. Der BMW-Pilot führt nach den beiden ersten Rennwochenenden der noch jungen Saison 2018 die Fahrer-Wertung vor seinem Mercedes-Rivalen Gary Paffett an. Vor allem Timo Glocks Auftritt beim Saisonstart in Hockenheim war bemerkenswert. Der ehemalige Formel-1-Fahrer sprach hinterher vom „besten Rennen aller Zeiten“.

Ein Beitrag von Global Press.