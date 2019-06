BMW eröffnet in Mexiko neues Werk für die 3er-Reihe

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

SAN LUIS POTOSÍ (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat in San Luis Potosí sein erstes Werk in Mexiko eröffnet.



"Von hier aus liefern wir die BMW 3er Limousine an Kunden weltweit", sagte Produktionsvorstand Oliver Zipse am Donnerstag. Die Münchner investierten mehr als eine Milliarde US-Dollar in den Bau der Fabrik in Zentralmexiko. Auf dem 300 Hektar umfassenden Gelände sollen 2500 Mitarbeiter jährlich bis 175 000 Fahrzeuge fertigen. "Wir sind hier, um zu bleiben", sagte der Leiter des neuen Werkes, Hermann Bohrer.

Mexiko hat Freihandelsabkommen mit mehr als 40 Ländern unterzeichnet und ist ein wichtiger Standort für die Automobilindustrie. 2018 wurden 3,5 Millionen Pkw, Pick-ups und Vans exportiert, 75 Prozent davon in die USA. Allerdings drohte US-Präsident Donald Trump dem Nachbarland zuletzt mit Strafzöllen auf alle Importe ab den 10. Juni, wenn die massive Migration aus Mittelamerika nicht sinkt. Eine mexikanische Delegation versucht derzeit in Washington, eine Einigung zu erzielen, um Zölle abzuwenden./aso/DP/fba