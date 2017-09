BMW erneut mit Dämpfer beim US-Autoabsatz

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im August deutlich weniger Autos in den USA verkauft.



Insgesamt wurden die Münchener mit 28 001 Fahrzeugen ihrer Marken BMW und Mini 8,2 Prozent weniger Autos los als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Woodcliff Lake (US-Bundesstaat New Jersey) mitteilte. Von der Hausmarke BMW mit dem weißblauen Logo verkauften die Münchener 23 553 Autos, 7,7 Prozent weniger. In den bisherigen acht Monaten des Jahres hat BMW insgesamt 5,8 Prozent weniger Autos verkauft, von der Marke BMW waren es 5,0 Prozent weniger./jha/edh