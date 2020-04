BMW bläst zur Attacke!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von BMW. So schießt der Kurs 4,8% in die Gewinnzone. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 46,50 Euro. BMW ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Immerhin ergibt sich nur ein Abstand von 27% zu den bedeutenden 4-Wochen-Tiefs. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 38,50 Euro markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Wen die Aktie ohnehin überzeugt, der kann sich heute beruhigt zurücklehnen.

