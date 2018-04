BMW bekommt neue Favoritenrolle!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Bei BMW läuft es derzeit vor allem an der Börse sehr gut. Was auch damit zu tun hat, dass die Aktie des deutschen Premium-Herstellers in eine Favoritenrolle geschlüpft ist. Zumindest bei der britischen Investmentbank Barclays. Denn die dort zuständige Analystin hat sich die deutsche Automobil-Branche in einer Studie vorgenommen und dabei eine klare Aussage getroffen. Sie sieht beim bayrischen Autobauer derzeit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.