BMW auf der IAA Frankfurt 2017 (FOTO)

Mit einer außergewöhnlichen Vielzahl an neuen Modellen undKonzeptfahrzeugen setzt BMW auf der InternationalenAutomobil-Ausstellung (IAA) 2017 in Frankfurt am Main das Startsignalfür die bevorstehende Produktoffensive der Marke. Im Mittelpunkt desAuftritts stehen das erweiterte Angebot im Luxussegment,faszinierende Studien sowie erstmals auf einer Publikumsmessegezeigte Serienmodelle in zahlreichen Segmenten. Die auf der IAA 2017vorgestellten Neuheiten unterstreichen den Stellenwert von BMW alsAnbieter von Fahrzeugen, die mit inspirierendem Design, wegweisendenInnovationen und markentypischer Fahrfreude ein einzigartiges Maß anEmotionalität vermitteln. Darüber hinaus präsentiert BMW aktuelleTechnologie-Entwicklungen für die Zukunft der individuellenMobilität, die insbesondere von der Elektrifizierung des Antriebs,einer umfassenden Digitalisierung und weiteren Fortschritten auf demGebiet des automatisierten Fahrens geprägt sein wird.Als Forum für die aktuellen und künftigen Highlights imProduktprogramm dient die für den gemeinsamen Auftritt der MarkenBMW, MINI und BMW Motorrad gestaltete Halle 11 am Haupteingang desFrankfurter Messegeländes. Dort werden unter dem Motto "This istomorrow. Now. Die Zukunft ist jetzt" die Neuheiten aller Markenpräsentiert. Die mehr als 10 500 Quadratmeter großeAusstellungsfläche wird von einem rund 150 Meter langen Rundkursumschlossen. So hat das Publikum der IAA vom 14. bis zum 24.September 2017 die Gelegenheit, die Modellneuheiten auch fahraktiv zuerleben.Das verstärkte Engagement von BMW im Luxussegment wird nicht nurmit dem BMW Concept 8 Series, sondern auch mit der BMW 7er Edition 40Jahre untermauert. Begeisterndes Open-Air-Vergnügen, Eleganz undReisekomfort sowie vielseitige Sportlichkeit sind weitere Facettender Fahrfreude, die auf der IAA 2017 vom BMW Concept Z4, vom neuenBMW 6er Gran Turismo und vom neuen BMW X3 repräsentiert werden.Traditioneller Bestandteil der BMW Markenidentität ist das imsportlichen Wettkampf erworbene Knowhow. Dem neuen BMW M8 GTEverschafft es eine ideale Ausgangsposition für den Start beiLangstrecken-Rennen. Der neue BMW M5 (Kraftstoffverbrauch kombiniert:10,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 241 g/km) bringt die darausresultierenden High-Performance-Eigenschaften auf die Straße. Wiesehr das Unternehmen Fahrfreude und Nachhaltigkeit miteinandervereint, zeigt die Neuauflage des BMW i3 (Kraftstoffverbrauchkombiniert: 0,0 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 13,6 - 13,1kWh/100 km; CO2-Emissionen aus Kraftstoff kombiniert: 0 g/km), diegemeinsam mit dem neuen, noch sportlicheren BMW i3s(Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0,0 l/100 km; Stromverbrauchkombiniert: 14,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen aus Kraftstoffkombiniert: 0 g/km) auf der IAA 2017 erstmals zu sehen ist.Auch BMW Motorrad setzt auf der IAA 2017 Akzente für hochgradigemotionale sowie für nachhaltige Mobilität: mit dem BMW MotorradConcept Link, das neben seinem rein elektrischen Antrieb undmodernster Vernetzungstechnologie zahlreiche weitere innovative Ideenfür die urbane Mobilität von morgen bietet.Dynamik, Luxus, Faszination: Das BMW Concept 8 Series.Beim Blick auf das BMW Concept 8 Series erhalten die Besucher derIAA 2017 einen Vorgeschmack auf eine im Jahr 2018 folgendeModellneuheit der Marke: das BMW 8er Coupé. Die Studie verkörpertDynamik, Luxus und Exklusivität - Eigenschaften, die die Essenz einesmodernen Coupés von BMW definieren. Harald Krüger,Vorstandvorsitzender der BMW AG, erklärt: "Das zukünftige BMW 8erCoupé wird beweisen, dass hochdynamisches Fahrverhalten und modernerLuxus hervorragend miteinander harmonieren. Es ist das nächste Modellbeim Ausbau unseres Angebots im Luxus-Segment und wird dort neueMaßstäbe bei den Coupés setzen."Vieles davon lässt das BMW Concept 8 Series bereits erkennen.Traditionelle Designmerkmale werden mit neuen gestalterischen Ideenkombiniert. Aus präzisen Linien, die klare Flächen definieren, undkraftvoll modellierten Volumina entsteht ein ausdrucksstarkesStatement für kompromisslose Sportlichkeit. Die lange Motorhaube, diefließende Dachlinie und ein markanter Schwung im Heckabschluss bildendie Silhouette des BMW Concept 8 Series. Bei der Gestaltung desInterieurs spiegeln Formgebung und Materialauswahl das gezielteZusammenspiel zwischen Dynamik und Luxus wider. Zur Fokussierung aufdie Fahraufgabe trägt die nach vorn gerichtete Linienführung imCockpitbereich bei. Der Einsatz von Leder Merino, ein facettiertgeschliffener Gangwahlhebel sowie ein iDrive Controller ausSwarovski-Glas in Rauchquarz-Optik verleihen dem Innenraum einexklusives Ambiente.Roadster neu interpretiert: Das BMW Concept Z4.Als Statement für pures Fahrvergnügen präsentiert sich das BMWConcept Z4 auf der IAA 2017. Auch diese Designstudie gibt einenAusblick auf ein Serienmodell, das im Laufe des nächsten Jahresvorgestellt werden wird. Durch eine kürzere Motorhaube und knackigeÜberhänge sitzt der Fahrer mittiger als bei den bisherigen BMWRoadstern. Flächen und Formen des BMW Concept Z4 vermitteln einmodernes und emotionales Erscheinungsbild. Der große Air Breatherhinter dem Vorderrad ist formaler Ursprung der aufwändig modelliertenFlächen der Seitenwand, die scheinbar von der austretenden Luftgeformt wurden. Die Frontansicht weckt Assoziationen zu klassischenRoadster-Modellen von BMW. Die Gestaltung der BMW Niere erinnert anden BMW 328 Mille Miglia. Ihre breite Kontur und die tief angeordnetePosition signalisierten Extravaganz im Stil des BMW Z8. DieScheinwerfer interpretieren das Vieraugen-Erscheinungsbild erstmalsvertikal, mit je zwei übereinanderliegenden Lichtquellen. DieMotorhaube wölbt sich bis über die Räder und zeichnet so eine nahezufugenlose, spannungsvolle Geste über die gesamte Front.Der fließende Übergang zwischen Exterieur und Interieur wird beimBMW Concept Z4 sowohl in der Form- als auch in der Farbgebungsichtbar. Ein Großteil des Innenraums präsentiert sich in Wagenfarbe.Lediglich der Fahrerbereich ist komplett in Schwarz gehalten undunterstützt damit den Fokus auf das Fahrerlebnis.Ästhetik, Reisekomfort und Funktionalität: Der neue BMW 6er GranTurismo.Die faszinierende Ästhetik eines Coupés, luxuriöser Reisekomfortund flexible Funktionalität vereinen sich im neuen BMW 6er GranTurismo. Die konsequente Weiterentwicklung seines Karosseriekonzeptszeigt sich in der sportlichen Eleganz ebenso wie in der gesteigertenDynamik des neuen Oberklasse-Modells. Im Innenraum wird diefahrerorientierte Cockpitgestaltung mit einer erhöhten Sitzpositioneinem großzügigen Platzangebot kombiniert. Der Fond bietet dreivollwertige Sitzplätze, das Gepäckraumvolumen lässt sich von 610 aufbis zu 1 800 Liter erweitern.Intelligenter Leichtbau führt zu einem im Vergleich zumVorgängermodell um durchschnittlich 150 Kilogramm reduziertenGewicht. Zusammen mit den deutlich verbessertenAerodynamik-Eigenschaften, dem Kraftzuwachs und dem optimiertenWirkungsgrad der Motoren sorgt dies für sportlichere Fahrleistungenund gesteigerte Effizienz.Innovativstes SAV der Mittelklasse: Der neue BMW X3.Der neue BMW X3 schreibt die Erfolgsgeschichte des Sports ActivityVehicle (SAV) in der Mittelklasse mit einer nochmals markanterendynamischen Formensprache, gleichermaßen leistungsstarken wieeffizienten Antrieben und einer luxuriösen Ausstattung fort. Auch diedritte Generation des BMW X3 kombiniert robuste Offroad-Optik miteinem sportlichen Auftritt. Das Komfortniveau lässt sich durch eineVielzahl neuer Ausstattungsoptionen wie eine 3-Zonen-Klimaautomatik,das Ambient Air Paket, die aktive Sitzbelüftung und dasPanorama-Glasdach weiter steigern.Der optimierte Wirkungsgrad der Motoren steigert die Sportlichkeitund Effizienz des neuen SAV ebenso wie der intelligente Leichtbau,der zu einer Gewichtsreduzierung um bis zu 55 Kilogramm gegenüber demVorgängermodell führt. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert (CW-Wert) von0,29 erreicht der neue BMW X3 außerdem eine neueAerodynamik-Bestmarke in seinem Segment.Mehr Fahrfreude, null CO2: Der neue BMW i3 und der neue BMW i3s.Das weltweit meistverkaufte Elektrofahrzeug imPremium-Kompaktsegment sorgt jetzt mit frischen Design-Akzenten,innovativen Ausstattungsmerkmalen und neuen digitalen Services fürnoch mehr Freude am lokal emissionsfreien Fahren. Außerdem steht demBMW i3 nun eine zweite Modellvariante zur Seite. Mit einergesteigerten Motorleistung, einer spezifischen Fahrwerkstechnik,spürbar dynamischeren Fahreigenschaften und eigenständigenDesignmerkmalen betont der neue BMW i3s den sportlichen Charakter derElektromobilität intensiver denn je.Die agilen Fahreigenschaften beider Modelle werden durch eineoptimierte Steuerung der Dynamischen Stabilitäts Control (DSC)nochmals gesteigert. Ebenfalls neu im BMW i3 und im BMW i3s: derService On-Street Parking Information, der weltweit einzigartige BMWDigital Charging Service und der personalisierte MobilitätsassistentBMW Connected.Erstmals mit M xDrive: Der neue BMW M5.Das M typische Gesamtpaket aus Antrieb, Fahrwerk undaerodynamischer Balance wird in der jüngsten Generation des BMW M5(Kraftstoffverbrauch kombiniert: 10,5 l/100 km; CO2-Emissionenkombiniert: 241 g/km; vorläufige Werte) erstmals um den intelligentenAllradantrieb M xDrive ergänzt. Damit stößt dieHigh-Performance-Limousine in neue fahrdynamische Dimensionen vor undgewinnt zudem an Alltagstauglichkeit unter allen Fahrbedingungen. Dieelektronisch gesteuerte, vollvariable Kraftverteilung zwischenVorder- und Hinterachse wird mit dem Aktiven M Differenzialkombiniert. Es agiert ebenfalls vollvariabel und sorgt an derHinterachse für eine Sperrwirkung zwischen null und 100 Prozent. Sogelangt das Antriebsmoment, das von einem 441 kW/600 PS starkenV8-Biturbo-Motor mit M TwinPower Turbo Technologie erzeugt wird,souverän auf die Fahrbahn. Der neue BMW M5 beschleunigt in 3,4Sekunden von null auf 100 km/h.Zu den modellspezifischen Designmerkmalen des neuen BMW M5 gehörtdas aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigte Dach. DieGewichtsersparnis beim CFK-Dach sowie bei anderen Bauteilen wie derAbgasanlage trägt dazu bei, dass der neue BMW M5 mit demAllradantrieb M xDrive leichter ist als sein Vorgänger.Auf dem Weg nach Le Mans: Der neue BMW M8 GTE.BMW Motorsport stellt auf der IAA 2017 sein neues Spitzenmodellfür den internationalen GT-Sport vor: den BMW M8 GTE. Das neueRennfahrzeug wird in der kommenden Saison unter anderem in der FIAWorld Endurance Championship starten und damit noch vor derMarkteinführung des neuen BMW 8er Coupé sein Debüt imLangstreckensport absolvieren. Unter anderem ist ein Start bei denlegendären 24 Stunden von Le Mans geplant.Der per Reglement auf einen Hubraum von 4,0 Litern begrenzteV8-Motor mit BMW TwinPower Turbo Technologie wurde vom entsprechendenSerienmotor abgeleitet und hat je nach Einstufung eine nominelleBasisleistung von mehr als 500 PS. Intelligenter Leichtbau reduziertdas Gewicht des neuen BMW M8 GTE auf rund 1 220 Kilogramm.Beim Design zeigt der BMW M8 GTE ebenfalls seine engeVerwandtschaft mit dem kommenden BMW 8er Coupé und dem BMW M8. Siewird unter anderem bei der gemeinsamen Dachlinie sowie bei derGestaltung der Front- und Heckleuchten deutlich.Luxus mit Tradition und Stil: Die BMW 7er Edition 40 Jahre.Eine unverwechselbare Kombination aus Luxus, Fahrfreude undInnovationen prägt seit mittlerweile vier Jahrzehnten den Charakterder BMW 7er Reihe. Die traditionsreiche Verbindung wird nun mit derBMW 7er Edition 40 Jahre in besonders konzentrierter Form zumAusdruck gebracht. Die Editionsmodelle betonen mit ihren exklusivenDesignmerkmalen die repräsentative Eleganz und den progressiven Stilder Luxuslimousinen.Die Modelle der BMW 7er Edition 40 Jahre werden in einer auf 200Einheiten limitierten Auflage und nach individuellen Kundenwünschenim BMW Werk Dingolfing gefertigt. Im Exterieur sorgen ausdrucksstarkeBMW Individual Sonderlackierungen in den Varianten Frozen Silvermetallic beziehungsweise Petrol Mica metallic für einenfaszinierenden Auftritt. Das exklusive Ambiente im Interieur wirdunter anderem von der BMW Individual Volllederausstattung MerinoFeinnarbe in der Farbkombination Rauchweiß/Cohiba oderRauchweiß/Schwarz geprägt.Konsequente Schritte auf dem Weg zum automatisierten Fahren.Die fortschreitende Automatisierung des Fahrens trägt maßgeblichzum Wandel im Bereich der individuellen Mobilität bei. Die BMW Groupbaut ihre Entwicklungskompetenz auf dem Gebiet des automatisiertenbeziehungsweise autonomen Fahrens konsequent aus. Das Unternehmenkann dabei auf seine langjährigen Erfahrungen und fundiertes Knowhowebenso vertrauen wie auf die Kompetenz starker Partner.Die Beteiligung an HERE, einem weltweit führendenTechnologieanbieter im Bereich der Navigationsdaten, ermöglicht dieEntwicklung von hochpräzisem Kartenmaterial. In einer Kooperation mitIntel und Mobileye entsteht ein digitales Ecosystem für dieEntwicklung von hochwertigen und sicheren automatischenFahrfunktionen, die unter anderem in die Serienentwicklung des BMWiNext einfließen. Im Campus Unterschleißheim, dem neuenEntwicklungszentrum für automatisiertes Fahren, bündelt die BMW Groupjetzt alle Kompetenzen in den Bereichen Fahrzeugvernetzung undautomatisiertes Fahren. Parallel dazu werden 40 BMW 7er alsTestfahrzeuge für hoch- und vollautomatisches Fahren aufgebaut underprobt.Urbane Mobilität neu gedacht: Das BMW Motorrad Concept Link.BMW Motorrad stellt auf der IAA 2017 eine Designstudie für einneues Fahrzeugsegment und zugleich die Zukunftsvision für urbaneMobilität auf zwei Rädern vor. Das BMW Motorrad Concept Link fährtlokal emissionsfrei, sportlich-agil, mit neuartiger Funktionalitätund digital vernetzt. Das Konzeptfahrzeug verlinkt die digitale mitder analogen Welt und wird dabei sowohl zum Fortbewegungs- als auchzum Kommunikationsmittel.Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach demvorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils zurGenehmigung des Fahrzeugs gültigen Fassung ermittelt. 