BMW als Pionier im Zusammenspiel von Sound, Musik und Technologie (FOTO)

München (ots) - London Symphony Orchestra. Teatro alla Scala. Bolschoi-Theater.Bayerische Staatsoper. Staatsoper Unter den Linden. Elbphilharmonie. PolnischeNationaloper. Die Münchner Philharmoniker. BMW arbeitet oft seit Jahrzehnten mitweltweit renommierten Orchestern zusammen und schafft mit Formaten wie "BMWOpera Next" oder "BMW Classics" gänzlich neue Musikerlebnisse. Millionen Gästekonnten bislang so auf den Plätzen der Großstädte dieser Welt und onlinekostenfrei Musik genießen.Die Elektrifizierung von Fahrzeugen eröffnet zudem ganz neue Möglichkeiten imSpannungsfeld von Sound, Musik und Mobilität. 2019 konnte BMW den internationalrenommierten Filmkomponisten und Oscarpreisträger Hans Zimmer als Partner zurUmsetzung des elektrischen Antriebssounds des BMW Vision M NEXT gewinnen.Musik ist hoch emotional und schafft unvergessliche Momente. Welches Potenzialliegt in dieser universellen Sprache? Welche Chance birgt es, diesekontinuierlich weiterzuentwickeln?BMW gibt bekannt, nun auch Orchester in die akustische Erforschung des Soundsder Zukunft zu integrieren. Bei den internationalen Musikpartnern desAutomobilkonzerns stieß die Initiative auf ein begeistertes Echo.Weitere Presseinformationen finden Sie unter: www.press.bmwgroup.comFacebook: https://www.facebook.com/BMW-Group-Culture-925330854231870/Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroupculture/#BMWGroupCulture@BMWGroupCulturePressekontakt:Prof. Dr. Thomas GirstLeiter BMW Group KulturengagementTelefon: +49 89 382 247 53E-Mail: Thomas.Girst@bmwgroup.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28255/4452790OTS: BMW GroupOriginal-Content von: BMW Group, übermittelt durch news aktuell