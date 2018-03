BMW nach den Zahlen: Das musst du jetzt wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Nun ist es auch bei BMW (WKN: 519000) soweit. Am heutigen Mittwoch präsentierten die Münchener die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2017 sowie für das Gesamtjahr.

Zeit, dieses Zahlenwerk einem Foolishen Quickcheck zu unterziehen. Das Folgende solltest du zu BMW für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 wissen:

Zahlen, Daten, Fakten

Konzernweit wurden im Geschäftsjahr 2017 2,463 Millionen Automobile ausgeliefert. Das entspricht einem Plus von 4,1 %. Im Segment Motorräder wurden 164.153 Einheiten ausgeliefert, was einem Anstieg von 13,2 % entspricht.

Das Konzernergebnis vor Steuern beläuft sich auf 10.655 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von 10,2 %. Je Aktie entfällt angesichts dieses Wertes ein Ergebnis von 13,12 Euro.

Konzernweit betrug der Umsatz 98.678 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 4,8 %.

Die EBIT-Marge im Segment Automobile betrug 8,9 %, im Motorradbereich betrug sie 9,1 %.

So viel zum nackten Zahlenwerk. Aber was bedeutet das für uns als Investoren?

Rekord!

Zunächst einmal sollten wir festhalten, dass BMW angesichts dieser präsentierten Zahlen erneut ein Rekordjahr ausweisen konnte. Juchu! An dieser Entwicklung werden auch die Investoren aus Dividendensicht profitieren. Wie das Management nämlich ankündigte, plane man rund 4,00 Euro je Anteilschein an seine Investoren auszuschütten, wodurch die Aktionäre auf dem gegenwärtigen Kursniveau in Höhe von 86,21 Euro (21.03.2018) auf eine Dividendenrendite von 4,63 % kommen.

Wichtig ist aber selbstverständlich auch, wie es in diesem Jahr weitergeht. Hier rechnet der BMW-Finanzvorstand auch weiterhin mit Rekordwerten. Umsatz und Ergebnis sollen leicht zulegen, was in der auslegenden Presse bereits mit Zuwachsraten von bis zu 5 % übersetzt wird.

Außerdem halte man unnachgiebig am selbst gesteckten Ziel fest, Daimler (WKN: 710000) bis 2020 beim Absatz wieder überholen zu wollen. Unter anderem eine Modelloffensive im SUV-Bereich soll zu diesem Ziel beitragen.

Ob gerade die letzte Zielvorstellung realisiert werden kann? Gute Frage. Aber 2018 könnte definitiv ein weichenstellendes Jahr für derart ambitionierte strategische Zielsetzungen werden.

