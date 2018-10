BMW: Wie weit trägt der Konter der Bullen?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW Vz":

Mit ihrem Anstieg auf ein neues Hoch bei 86,74 Euro beendete die BMW-Aktie am 21. September eine mehrmonatige Aufwärtsphase. Diese hatte den Kurs zwar seit Juli ansteigen lassen, in den langfristigen Charteinstellungen wirkte sie aber immer nur wie die Korrektur eines intakten Abwärtstrends.

So konnte es nicht verwundern, dass die Kurse im späten September und Oktober rückläufig waren und die Aktie in eine scharfe Abwärtsbewegung überging. Sie endete, als am vergangenen Donnerstag bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.