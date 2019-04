BMW: Weitere Jahreshochs sollten folgen

Die BMW-Aktie markierte Ende Januar 2018 bei 97,50 Euro ein Hoch und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Das Tief dieser Bewegung wurde erst am 27. März 2019 bei 67,73 Euro ausgebildet. Ausgehend von diesem Tief starteten die Käufer eine steile Aufwärtsbewegung. Sie überwand am 3. April die 50-Tagelinie und lief anschließend für einige Tage über dem gleitenden Durchschnitt seitwärts.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.