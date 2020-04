BMW – Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Anleger, die BMW im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund fünf Prozent nach oben. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 51,77 EUR. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Ihr Geschenk: Ist die Zeit für Schnäppchenjäger schon gekommen? Lesen Sie unseren großen Sonderreport zu Corona-Krise heute ausnahmsweise kostenlos. Hier abrufen .

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund eins Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 52,38 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf BMW.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Danach notiert BMW in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 64,64 EUR. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: Corona hat die Börsen nach wie vor fest im Griff. Sollten Sie Ihr Depot in Sicherheit bringen oder ist es Zeit für Schnäppchenjäger? Wir beantworten die wichtigsten Fragen in unserem brandneuen Sonderreport. Hier kostenfrei abrufen.