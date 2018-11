BMW: Warten auf die November-Absatzzahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Das sind eher kleine Nachrichten, die aber dennoch gewissen Informationswert haben – konkret: BMW teilte am Donnerstag mit, für die 2020 in Whistling Straits sowie 2022 in Rom anstehenden sogenannten Ryder-Cup-Veranstaltungen „Worldwide Partner“ zu sein. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Wer mit dem Begriff Ryder-Cup-Veranstaltungen nichts anfangen kann: Es geht da um den internationalen Golfsport. BMW ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.