BMW Vz.: Sehr gute Aussichten!

Liebe Leser,

BMW konnte zuletzt innerhalb einer Woche immerhin fast 4 % aufsatteln. Die Vorzugsaktie steigt aus charttechnischer Sicht bereits Richtung neuer Hochs. Das charttechnische Bild erlaubt sogar die Vorstellung, dass es zu einem neuen Allzeithoch kommen kann. Wirtschaftlich orientierte Analysten erleben derzeit eine ruhige Phase, da es keine neuen bedeutenden Nachrichten gibt. Dennoch scheint die Stimmung rund um den deutschen Autobauer gut zu sein.

Die Kurse sind nur minimal vom aktuellen 12-Monats-Hoch bei 78,89 Euro vom 10. Mai entfernt. Zudem ist auch das 2-Jahres-Top bei 79,35 Euro nicht allzu weit entfernt. Dies war am 30. November 2015 erreicht worden. Darüber sind aus charttechnischer Sicht wenige Hürden vorhanden. Erst bei 92,19 Euro wäre der Aktienkurs wieder an einer Barriere angelangt. Doch an dieser Stelle ginge es bereits um das Allzeithoch, das am 16. März 2015 erreicht worden war. Nach unten hin ist der Wert bei etwa 74 Euro durch eine massive Unterstützung abgesichert.

Technische Analyse: Aktie im breiten Aufwärtstrend

Die Aktie ist zudem aus technischer Sicht in einem breit angelegten Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert in allen zeitlichen Dimensionen oberhalb der jeweils gleitenden Durchschnitte. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt gut 5 %. Das heißt: Noch ist der Trend nicht besonders stark – dennoch stehen die Chancen gut!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.