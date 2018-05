BMW: Vorstandsvorsitzender mit Klarstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Auf der Hauptversammlung der BMW AG am Donnerstag fiel in der Rede des Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger u.a. dieser Satz auf: „Uns ist vor einigen Jahren ein Fehler unterlaufen.“ Dabei bezog er sich auf „frühere Modellversionen vom BMW 5er und 7er“, wo die Motorsteuerungssoftware offenbar fehlerhaft war. Es seien davon „maximal 11.700 Fahrzeuge“ betroffen, so Krüger. Könnte sinngemäß heißen: Angesichts der Absatzzahlen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.