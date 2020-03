BMW-Vorstand will Ausblick geben

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vor kurzem plante BMW noch, dieses Jahr noch mehr Autos zu verkaufen, vor allem mehr Elektroautos und mehr profitable Luxusautos.



Aber die weltweite Coronavirus-Pandemie macht die meisten Pläne gerade zu Makulatur. Am Mittwoch (10.00) will der Konzernvorstand sagen, wie es jetzt weitergeht.

Seit Mitte Februar läuft die Produktion in den BMW-Werken in China wieder, in Europa und Amerika läuft sie weiterhin, zumindest derzeit. Aktuell gebe es auch keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit in der Lieferkette, sagte eine BMW-Sprecherin am Dienstag. Aber nachdem VW und Daimler ihre Produktion jetzt drastisch herunterfahren und nächste Woche einen Großteil der Werke stillstehen lassen, fragen sich die 90 000 BMW-Mitarbeiter in Deutschland, wie es bei ihnen weitergeht. Zumal der Stillstand des öffentlichen Lebens in weiten Teilen Europas auch die Nachfrage nach neuen Autos sinken lässt.

Den Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht BMW am Mittwoch um 8.30 Uhr. Die wichtigsten Zahlen sind aber schon bekannt: Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 104 Milliarden Euro. Aber hohe Investitionen und eine drohende Kartellstrafe belasteten das Ergebnis, der Gewinn vor Steuern fiel um ein Viertel auf 7,1 Milliarden Euro./rol/DP/fba