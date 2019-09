BMW Vorständin Milagros Caiña Carreiro-Andree erhält MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES 2019 für ihre berufliche Lebensleistung (FOTO)

Finanztrends Video zu BMW Vz



Gütersloh (ots) -Sperrfrist: 20.09.2019 10:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist."Gastarbeitertochter ist Avantgardistin einer untypischenFrauenkarriere in der männerdominierten Wirtschaft."Initiatorin und Vorsitzende der Auswahlkommission MESTEMACHERPREIS MANAGERIN DES JAHRES und Mestemacher-Chefin, Prof. Dr. UlrikeDetmers, betont: "Die Gastarbeitertochter Milagros CaiñaCarreiro-Andree zählt zur Avantgarde für Frauenkarrieren im TopManagement. Sie ist für viele Frauen eine Mutmacherin, da sie sichmit ihren Managementfähigkeiten den Weg in die oberste Leitungsebenedes Managements geschaffen hat." Für ihre berufliche Lebensleistungwurde sie von der Jury einstimmig zur 18. Preisträgerin desGleichstellungspreises MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRESgewählt.Fragen zur Mestemacher-Gruppe und zum MESTEMACHER PREISMANAGERIN DES JAHRES beantwortet die Initiatorinund Vorsitzende der AuswahlkommissionMESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES:Prof. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterinMitgliedGeschäftsführungSprecherin Mestemacher-GruppeTel.: +49 52 41 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deWeitere Informationen finden Sie in der ots-Meldung vom 18.09.2019.Pressekontakt:Mestemacher GmbHProf. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterinMitglied GeschäftsführungSprecherin Mestemacher-GruppeTel.: 05241 8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell