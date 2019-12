BMW: Von Stärke ist gerade nicht viel zu sehen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Nachdem die BMW-Aktie am 12. November bei 75,88 Euro ein neues Hoch ausgebildet hatte, ging der Wert in eine Korrektur über. Es entwickelte sich schnell ein breiter Abwärtstrendkanal und alle Versuche der Bullen, den BMW-Kurs über dessen obere Begrenzung ansteigen zu lassen, sind in den vergangenen Wochen gescheitert.

Der letzte Versuch fand am Montag ein unrühmliches Ende. Zur Eröffnung konnte ...



