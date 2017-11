BMW: Der Umsatz im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

an der Börse kamen die neuen Zahlen von BMW nicht gerade gut an – die BMW-Aktien gerieten in einer ersten Reaktion auf die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2017 unter Druck. Gewiss, die Zahl der Auslieferungen konnte im Segment Automobile im dritten Quartal erneut gesteigert werden: Das Plus gegenüber dem Vorjahresquartal lag bei 1,2%, der absolut erreichte Wert bei 590.415 Fahrzeugen, so BMW. Negativ fiel hier die Tochter Rolls-Royce auf, wo der Absatz um 18,4% zurückging. Absolut gesehen ging es dabei aber nur um gerade einmal 768 ausgelieferte Fahrzeuge, so die Unternehmensangaben.

BMW: Im dritten Quartal 1,2% mehr Fahrzeuge abgesetzt (Segment Automobile)

Der Blick auf die Umsatzentwicklung zeigt ein kleines Plus von 0,3% auf 23,424 Mrd. Euro. Und das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ging sogar zurück, und zwar um 3,2% auf rund 2,3 Mrd. Euro. Die Umsatzrendite vor Steuern blieb mit angegebenen 10,3% im dritten Quartal 2017 im zweistelligen Prozentbereich. Das kann sich immer noch sehen lassen, doch natürlich ist ein Rückgang beim Ebit nicht gerade der Stoff, aus dem die Phantasien der Aktionärinnen und Aktionäre gemacht werden! Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.