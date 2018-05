BMW ST-Aktie: Was Aktionäre beim jüngsten Kursverlust beachten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Wer heute beim Handelsstart eine BMW ST-Aktie kaufen wollte, musste 87,81 Euro bezahlen. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 87,45 Euro, veränderte sich also um -0,26 Prozent. Die aktuellen Zahlen zeigen einen Kurs von 87,22 Euro. Somit liegt die Veränderung der DAX -Aktie auf Monatsbasis bei -2,04 Prozent. Um ganze 2,59 Prozent verändert sich der Wert der BMW ST-Aktie auf Jahressicht. Diese ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.