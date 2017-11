BMW-Rückstand auf Mercedes-Benz wächst weiter an

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW kämpft weiter mit einem schwachen Absatz.



Im Oktober stieg der Abstand zum Erzrivalen Mercedes-Benz weiter an. BMW verkaufte im vergangenen Monat 168 509 Autos seiner Kernmarke - das war ein Plus von einem Prozent. In den ersten zehn Monaten sei der Absatz von Autos der Marke BMW um 3,6 Prozent auf knapp 1,71 gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in München mit.

Zum Vergleich: Daimler verkaufte in den ersten zehn Monaten 1,9 Millionen Autos der Marke Mercedes-Benz. Das ist ein Plus von rund elf Prozent. Damit steigt der Vorsprung der Stuttgarter auf die Münchener bereits auf fast 200 000 Autos an.