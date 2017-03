BMW: Die Richtung ist klar

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW will in den kommenden Jahren mit neuen Automodellen Boden gegenüber der Konkurrenz gutmachen. Konzernchef Harald Krüger wollte zwar am Dienstag auf der Bilanz-Pressekonferenz in München das schiere Absatzvolumen nicht als einziges Kriterium gelten lassen, wenn es um den Zweikampf mit Mercedes-Benz im Premiumsegment geht. "Mir ist auch die Innovationsführerschaft ganz wichtig",...