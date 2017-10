BMW: Quartalszahlen stehen an!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

die Spannung steigt auch bei den BMW-Aktionären – denn in wenigen Tagen, am 7. November, stehen die BMW-Geschäftszahlen zum 3. Quartal und damit die 9-Monats-Zahlen zur Veröffentlichung an. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin.

Schon jetzt steht fest, dass zumindest ein (relativ kleiner) Unternehmensbereich in den ersten neun Monaten kräftig gewachsen ist: Der Bereich Elektromobilität. Denn BMW teilte bereits mit, dass der Absatz „elektrifizierter BMW und MINI Fahrzeuge“ seit Jahresbeginn um sage und schreibe 64,2% gewachsen ist. Damit wurden in den ersten neun Monaten 2017 bereits mehr elektrifizierte Fahrzeuge von BMW verkauft als im gesamten Geschäftsjahr 2016.

BMW: Wird das 100.000er Ziel erreicht werden?

Konkret geht es bei den elektrifizierten Modellen um den BMW i, den BMW iPerformance und MINI Electric. Natürlich ist hier der Absatz noch relativ gering – doch die Wachstumsrate von 64,2% kann sich sehen lassen und der Absatz hat in den ersten neun Monaten 2017 in absoluten Zahlen immerhin 68.687 Einheiten erreicht. BMW selbst sieht sich auf gutem Weg, bis zum Jahresende das „Ziel von 100.000 Einheiten“ in diesem Geschäftsbereich zu erreichen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.