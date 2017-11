BMW: Prognosen nach Ergebnissen angepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW hat am Dienstagvormittag die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Schaut man auf die Kursentwicklung der Aktie im Anschluss der Veröffentlichung, so kann man annehmen, dass den Anlegern etwas nicht gefallen hat. Das Unternehmen hat im dritten Quartal Umsätze in Höhe von 23,4 Mrd. Euro erzielt und damit nur 0,3 % mehr als im Vorjahresquartal. Im Segment Automobile ging der Umsatz gar um 2,4 % auf 21 Mrd. Euro zurück. Das Ergebnis vor Steuern (EBIT) fiel um 3,2 % auf 2,3 Mrd. Euro.

Netto leichter Anstieg beim Gewinn

Netto verdiente BMW in den Monaten Juli-September 1,79 Mrd. Euro und damit 1,8 % weniger als im Vorjahr. In den ersten neun Monaten des Jahres lag der Überschuss bei 8,48 Mrd. Euro und damit 9,6 % über dem des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie lag 2,5 % niedriger als im Vorjahresquartal. Der gesamte Absatz von Automobilen lag bei 590.415 und damit 1,2 % über dem des Vorjahres. In den ersten neun Monaten hat das Segment einen um 3,7 % höheren Absatz erzielen können.

Prognosen angepasst

Die Prognosen fallen gemischt aus. Während man die Prognose für das EBIT angehoben hat, wurde die Prognose für den Umsatz einkassiert. Das EBIT soll nun in 2017 solide steigen. Zuvor ging man von einem leichten Anstieg aus. Der Umsatz soll hingegen nur leicht steigen, nachdem zuvor von einem soliden Anstieg ausgegangen worden war. Eine weitere Anpassung gab es bei der Prognose für den Return on Capital Employed (ROCE). Dieses soll leicht über dem des Vorjahres liegen. Zuvor sah die Prognose einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr vor.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.