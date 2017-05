BMW-Produktionsausfall: Wie reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

wie das „Handelsblatt“ berichtet, ist es bei BMW an mehreren Standorten zu einem ungeplanten Produktionsstillstand gekommen. Betroffen sind demnach sowohl deutsche als auch internationale Werke des Premiumherstellers. Wir informieren Sie an dieser Stelle über die Details.

Diese Werke sind betroffen!

Ursache ist dem Bericht zufolge ein Lieferengpass bei Zulieferer Bosch. BMW-Vorstandsmitglied Markus Duesmann erklärte demnach am 29. Mai 2017: „Unser Lieferant Bosch ist zurzeit nicht in der Lage, uns mit einer ausreichenden Zahl von Lenkgetrieben für die BMW 1er, 2er, 3er und 4er Reihe zu beliefern.“

Für die BMW Group Werke München und Leipzig sowie das Werk Tiexi/Shenyang von BMW Brilliance Automotive (BBA) in China spricht Duesmann von starken Einschränkungen. Ebenfalls betroffen ist das BMW Group Werk im südafrikanischen Rosslyn, wo der Hersteller wegen des Lieferengpasses nun Wartungsarbeiten durchführe. Diese seien eigentlich erst für den Herbst dieses Jahres vorgesehen gewesen.

Wer hat Schuld?

Dem „Handelsblatt“ zufolge ist noch vollkommen offen, wann die Produktion wieder hochgefahren werden kann. Bosch verweist demnach seinerseits ebenfalls auf ein Lieferproblem und sieht die Schuld bei einem italienischen Zulieferer. BMW sieht das wohl anders: „Wir gehen davon aus, dass Bosch als der verantwortliche Lieferant für den uns entstandenen Schaden einstehen wird“, so Duesmann. Hier gibt es meiner Meinung nach also noch Klärungsbedarf.

Die Aktie von BMW zeigte sich am Montag zunächst wenig beeindruckt, gab aber mit zunehmenden Meldungen über den Produktionsausfall etwas nach. Dabei lag sie aber immer noch über dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages und zog am späten Nachmittag sogar wieder ein wenig an.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.