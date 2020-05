BMW: Nächste Enttäuschung

Nach Börsenschluss passte BMW (WKN: 519000) am Dienstag seine Erwartungen für 2020 an. Die Absatzsituation in vielen Märkten habe sich nicht nach einigen Wochen wieder normalisiert, wovon BMW Mitte März noch ausgegangen war.

Als Konsequenz korrigiert die Firma ihre EBIT-Schätzung für 2020 im Automobil-Segment auf einen Wert zwischen 0 und 3 Prozent. Im ersten Quartal lag die EBIT-Marge bei gerade einmal 1,3 Prozent.

Der Absatz von BMW, Mini und Rolls-Royce brach von Januar bis März um 20,6 ...





