BMW, Mercedes-Benz und Porsche mit Weltpremieren auf der AutoMobility LATM der Los Angeles Auto Show

Auch Jeep, Lexus, Toyota und Start-ups zeigen Weltneuheiten /Technologie-Messe präsentiert aktuellsten Modelle, Services,Technologien und KonzeptfahrzeugeLos Angeles (ots/PRNewswire) - Die deutschen Hersteller BMW,Mercedes-Benz und Porsche präsentieren während der AutoMobility LATM(http://www.automobilityla.com/) vom 27.-30. November 2017 mehrereWeltpremieren. Insgesamt finden auf der Fachmesse für die Mobilitätder Zukunft 35 Pressekonferenzen statt. Dies gab die Los Angeles AutoShow (http://www.laautoshow.com/) (LA Auto Show®) heute bekannt.Zum wiederholten Mal ist die AutoMobility LA für Hersteller ausUSA, Asien und Europa eine attraktive Bühne, um über alle Kategorienhinweg ihre aktuellsten Modelle sowie Konzeptfahrzeuge zu zeigen.Top-Marken wie BMW, Lexus, Lincoln, Mercedes-Benz, Porsche und Volvonutzen dies für wichtige Neuheiten und Statements.Allein BMW wird in seiner Pressekonferenz neun Fahrzeugeenthüllen: acht Autos und ein Motorrad, darunter sind zweiWeltneuheiten. Porsche hat die Weltpremiere des Panamera Turbo SE-Hybrid Sport Turismo angekündigt, zudem werden drei weitereSportwagen ihr internationales Debüt feiern.Unter den mehr als 30 Weltpremieren während der AutoMobility LAsind der Mercedes-Benz CLS und der Jeep Wrangler. Der Hyundai Konaund Mitsubishi Eclipse Cross werden zum ersten Mal in Nordamerikagezeigt. Toyota und Lexus bringen beide eine Weltneuheit, zudem wirdToyota Neuigkeiten zu einem neuen Wasserstoffinfrastruktur-Projektverkünden.Das Pressekonferenz-Programm der AutoMobility LA bildet dieraschen Veränderungen im Mobilitätsbereich ab, was Start-ups wiebeispielsweise Ampere, Arcimoto oder REDSPACE verdeutlichen. Siepräsentieren ihre Serien- und Konzeptfahrzeuge neben den bekanntenHerstellern, die den Autosektor seit Jahrzehnten anführen.Im vergangenen Jahr debütierte der Nissan Rogue und kam mit demneuen Star Wars-Film auf den Markt. In diesem Jahr wird Nissan zweiPressekonferenzen bei der AutoMobility LA abhalten: Die erstepräsentiert das neueste Modell des Konzerns für das CUV (CrossoverUtility Vehicle)-Segment in den USA. Die zweite führt die Markewieder zurück in eine weit, weit entfernte Galaxie: Nissan stellteine von Star Wars: The Last Jedi inspirierte Fahrzeugfamilie vor.Darüber hinaus zeigt Chevrolet eine Welt- und eineNordamerika-Premiere. Der legendäre amerikanische Hersteller SaleenAutomotive feiert die Weltpremiere seines aktuellsten Autos - dasErgebnis aus 35 Jahren Erfahrung in Auto-Tuning, Fertigung undRennbetrieb."Wir haben in diesem Jahr ein dicht gepacktes Programm für dieAutoMobility LA und sind gespannt darauf, was die Hersteller indiesem Jahr bringen", sagte Lisa Kaz, Präsidentin und CEO von LA AutoShow und AutoMobility LA. "Sowohl die etablierten Marken als auch dieNewcomer in der Automobilszene konzentrieren sich auf elektrischeAntriebe. Wir begleiten den Wandel zu einer neuen Automobilindustrieseit Jahren sehr eng. Und freuen uns über die Spitzenposition, aufder sich die AutoMobility LA bei der Präsentation von Weltpremierenund neuen Technologien mittlerweile etabliert hat."Mit den Schwerpunkten auf Elektrifizierung und Autonomes Fahrenwachsen der Technologie- und Mobilitätssektor immer weiter zusammen.Das wachsende Engagement der Hersteller bei der AutoMobility LA, dasüber die reine Fahrzeug-Präsentation hinausgeht, macht dies deutlich.BMW wird die Eröffnungsrede bei der AutoMobility LA-Konferenz amDienstag, 28. November, halten. Zudem wird sich Designworks, einUnternehmen der BMW Group, an der "Design & Developer Challenge" derAutoMobility LA beteiligen.Porsche Consulting ist in der Jury des diesjährigen "Top TenAutomotive Start-up"- Wettbewerbs vertreten und wird dabei helfen,die besten Innovationen für die Gestaltung der Mobilität der Zukunftzu finden. Hyundai hat eine Schau im Technologie-Pavillon und gibteigene Technologie-Neuigkeiten bekannt - über seine Ausstellung undFahrzeugpremieren in der South Hall hinaus.Unmittelbar nach der AutoMobility LA werden alle Fahrzeugpremierenauf der LA Auto Show gezeigt, die vom 1. bis 10. Dezember 2017 ihreTore für das Publikum öffnet.Die Registrierung für die AutoMobility LA erfolgt unterhttp://automobilityla.com.Mehr Informationen zur AutoMobility LA und zur LA Auto Show findenSie unter http://www.automobilityla.com und http://laautoshow.com/.Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie seit 110 Jahren bestehende Los Angeles Auto Show (LA AutoShow®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbstbeginnenden Ausstellungssaison.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LATM. Sieführt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA findet vom 27. bis 30. November 2017 im LosAngeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungender Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show.Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 1. bis 10. Dezember 2017 fürdas Publikum.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben.