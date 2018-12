BMW: Kommt nun schon wieder Schwäche auf?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die BMW-Aktie erreichte in der zweiten Januarhälfte bei 97,50 Euro ihr Jahreshoch und ging anschließend in einen intakten Abwärtstrend über. Dessen jüngster Abwärtsschub startete nach dem Hoch vom 21. September bei 86,74 Euro. In der Folge fiel der Kurs der Aktie bis zum 25. Oktober auf 71,79 Euro zurück und bildete ein neues Jahrestief aus.

Dieses Tief wurde am vergangenen Freitag mit einem Kurs

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.