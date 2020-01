BMW: Können die Bullen das Blatt noch einmal wenden?

Die BMW-Aktie konnte im Dezember immer wieder einen Rückfall unter die 50-Tagelinie verhindern. Auch am 6. Januar konnte der gleitende Durchschnitt noch einmal erfolgreich verteidigt werden. Der anschließende Anstieg führte den Kurs aber nur noch auf ein Hoch bei 75,35 Euro.

Hier ging die Aktie am 9. Januar in einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend über. Er hat in der Vorwoche den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung