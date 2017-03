BMW: Kann der Hersteller mit diesen Modellen punkten?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

wie andere Automobilhersteller nutzt auch die BMW Group den Genfer Automobil-Salon dazu, neue und überarbeitete Modelle vorzustellen, mit denen der Konzern seine hohen Verkaufszahlen im Premiumsegment aufrechterhalten will. Bei der Pressekonferenz zu der Messe standen dabei insbesondere die folgenden Fahrzeuge im Vordergrund.

Neueste Generation des 5er Touring

Im Mittelpunkt stand der neue BMW 5er Touring, dessen Weltpremiere Ian Robertson, Vorstandsmitglied der BMW AG, Vertrieb und Marke BMW, Aftersales BMW Group, ankündigte. „Für uns steht fest, dass diese neueste Generation noch stärker beeindruckt. Warum? Weil es erneut das innovativste Fahrzeug seiner Klasse ist“, so Robertson.

BMW 530e iPerformance

Besonderes Augenmerk lenkte der Autobauer auch auf den BMW 530e, das 6. Modell im weiter wachsenden Angebot an Fahrzeugen der iPerformance Serie. „Es sind so großartige Fahrzeuge wie der BMW 530e iPerformance, die deutlich machen, warum wir mehr Plug-In Hybride verkaufen als jeder andere im Premiumsegment“, äußerte Robertson in der Pressemitteilung.

4er Reihe und i8

Zudem stellte Robertson die überarbeitete BMW 4er Reihe vor: „Es ist mir eine Freude, neben diesem schnittigen M4 Coupé das verführerische Cabrio und das fantastische Gran Coupé zu präsentieren!“ Als weiteres Highlight zeigt der Hersteller auf der Messe das neueste Editionsmodell des Plug-in-Hybrids BMW i8, die Protonic Frozen Black Edition.

Ein Gastbeitrag von Rainer Lenzen.

