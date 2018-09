BMW: Die Käufer suchen ihre Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Bis in den Mai hinein befand sich die BMW-Aktie in einem Aufwärtstrend und konnte bis zum 17. Mai auf 93,65 Euro klettern. Daraufhin ging der Wert in eine neuerliche Abwärtswelle über. Diese unterschritt sehr schnell die 50-Tagelinie und ließ den Kurs bis zum 2. Juli auf 76,50 Euro zurückgehen.

Auf diesem Niveau initiierten die Käufer eine Gegenbewegung. Sie verlief in einem breiten Aufwärtstrend und ließ den Kurs bis Ende August zweimal bis auf knapp unter 86,00 Euro ansteigen. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.