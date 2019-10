BMW: Jetzt bloß kein Doppeltop!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die Bullen haben bei der BMW-Aktie die Handbremse gelöst und in den letzten Tagen kräftig auf das Gaspedal getreten. Dadurch konnte die Marke von 68,00 Euro überwunden und der dynamische Anstieg über die 50-Tagelinie fortgesetzt werden. In der Spitze stieg der Kurs am Montag auf 70,54 Euro an. Damit wurde das am 25. Juli bei 70,56 Euro ausgebildete Hoch fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



