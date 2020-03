BMW: JPMorgan stuft die Aktie hoch

Die Aktien des Münchner Autobauers BMW sind im Zuge der Coronavirus-Krise kräftig unter die Räder gekommen. Seiet Ausbruch der Krise haben die im DAX gelisteten Papiere mehr als 40 Prozent auf aktuelle 38,80 Euro verloren.

Wohlgemerkt: In nicht ganz vier Wochen. Erst Ende letzter Woche kündigte BMW an, auch die Produktion in seinen US-Werken zu stoppen, nachdem bereits die Werke in Europa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung