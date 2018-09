BMW: Ist das endlich der Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Dr. Bernd Heim den Stand der Dinge bei BMW einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Derzeit scheint es, als ob der Ausbruch über die 50-Tage-Linie halten könnte. Doch ob dem wirklich so ist, das muss abgewartet werden. Die Entwicklung! Bis in den Mai war die BMW-Aktie in einem Aufwärtstrend – am 17. Mai ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.