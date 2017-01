BMW: Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

BMW hat mitgeteilt, wie viel eigene Fahrzeuge im letzten Jahr ausgeliefert worden sind. Und der Wert kann sich wirklich sehen lassen: Insgesamt lag das Plus bei 5,3%, und zwar wurden weltweit von BMW laut eigenen Angaben in 2016 exakt 2.367.603 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind nicht nur BMWs, sondern auch MINIs und BMW Motorräder. Jede dieser Kategorien konnte demnach einen neuen Absatzrekord vermelden. Der Bereich Elektro-Autos ist noch klein, weist aber schönes Wachstum vor: 2016 wurden laut BMW 62.000 „elektrifizierte Fahrzeuge“ (wie es so schön heißt) verkauft. Und wie sah es regional aus?

Sechster Rekordabsatz in Folge

Regional gesehen lag der Schwerpunkt auf dem Heimartmarkt Europa, wo „über eine Million“ Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Nach China wurde laut BMW eine halbe Million ausgeliefert. Und was besonders erfreulich ist: Dieses Rekordjahr 2016 (in Bezug auf die Auslieferungen) ist laut Firmenangaben das sechste Rekordjahr in Folge. Da kann man nicht meckern! Wieviel unter dem Strich hängen geblieben ist, werden wir erst später erfahren mit der Vorlage der Quartalszahlen bzw. des Jahresberichts für 2016. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse