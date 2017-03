BMW: Es deutet sich nun ein neues Szenario an!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

die Aktie von BMW konnte in den vergangenen Tagen das gute Niveau nicht mehr halten und büßte insgesamt binnen Wochenfrist gut 3 % ein. Damit drehten sich in vielen zeitlichen Dimensionen die Trendpfeile nach unten. Charttechniker verweisen zudem auf das stabile Abwärtsszenario, das mittlerweile sichtbar geworden ist. Aus fundamentaler Sicht gibt es kaum neue Hinweise auf eine bessere Kursentwicklung.

Banken gemischt

Die Bankanalysten haben derzeit offenbar eine gemischte Stimmung zum Konzern. So gibt es oft Seitwärtseinschätzungen, vereinzelt allerdings auch Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Gerade in den letzten Tagen haben sich einige Banken zu Wort gemeldet. Die Banken fühlen sich also gefordert, angesichts der Kursverluste einzugreifen.

Binnen des vergangenen Monats hat BMW sogar mehr als 3 % abgeben. Das Minus seit Jahresbeginn hat eine Dimension von über 6 % angenommen. Technische Analysten wären beunruhigt, wenn nicht noch ein Vorsprung auf den GD200 zu verzeichnen wäre. Die Aktie hat zu dieser trendentscheidenden Marke immerhin noch einen Vorsprung von mehr als 4 %.

Hält diese Bastion, dann wäre die Aktie von BMW unverändert im grünen Bereich, meinen charttechnische und technische Analysten. Ansonsten könnte es für den Wert nunmehr kritisch werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.