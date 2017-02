BMW: Eine unterschätzte Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW hat in den vergangenen Tagen gute Nachrichten für sich verbuchen können. Die Diskussion um Dieselverbote in deutschen Innenstädten kann mittelfristig den Verkauf neuer Fahrzeuge fördern. Dies kommt BMW zugute. Keine Fortschritte wird das Unternehmen hingegen machen, wenn es auf automatisch geführte Fahrzeuge, also Robotik-Autos, setzt. In einer jetzt veröffentlichten Umfrage sagen nur 5 % der Interviewpartner in Deutschland, dies könnten sie sich vorstellen.

Banken bleiben skeptisch

Die Banken haben sich anders als bei anderen Autoherstellern bei BMW noch nicht klar positioniert. Lediglich 45 % aller relevanten Analysten halten die Aktie für einen „Kauf“. In der Regel haben die Banken derzeit die Aktie auf „hold“ eingestuft und korrigieren diese Einschätzung nicht. Aus technischer Sicht ist diese Skepsis nicht zu verstehen.

Langfristig verläuft der Aktienkurs im Aufwärtstrend, der gleitende Kursdurchschnitt ist nach der Umfrage mittlerweile knapp 10 % entfernt. Zudem ist auch die charttechnische Ausgangslage nicht trüb. Die Aktie muss lediglich das Zwischenhoch bei 90 Euro wieder erobern, so erläuterten charttechnische Analysten jetzt. Dann stünde der Weg frei für einen Anstieg auf zumindest 100 Euro.

BMW hat daher zumindest für technische Analysten derzeit weiterhin Potenzial und befindet sich demnach im grünen Bereich.

