BMW Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Es gab Zeiten, da war die Dividende bei BMW für Anleger kaum ein Thema. In den Jahren 2008 und 2009 bekamen Anleger des Autobauers die Finanzkrise in dieser Hinsicht recht deutlich zu spüren. Lediglich 0,30 Euro je Aktie schüttete BMW damals an die Anleger aus, die Dividendenrendite lag bei schmalen 1,34 Prozent im Jahr 2008, im Jahr 2009 war es mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.