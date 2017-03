BMW: Dieser Termin bedeutet jede Menge medialer Aufmerksamkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW könnte in den kommenden Tagen den aktuellen Abwärtstrend wieder hinter sich lassen. Die Aktie schafft es zwar momentan nicht, die bedeutenden kurz- und mittelfristigen Trendlinien zurückzuerobern. Dennoch gibt es gute Nachrichten: Bundeskanzlerin Merkel will BMW neben Siemens zu einem Besuch bei US-Präsident Trump mitnehmen. Das hat zur Folge, dass die internationale Presse sich auf das Autounternehmen stürzen wird.

BMW unter entscheidenden Marken

BMW befindet sich damit unter den entscheidenden Trendmarken. Nichtsdestotrotz ist die Aktie kurzfristig in Gefahr, unter die Marke von 80 Euro zu rutschen, meinen technisch orientierte Analysten. Die Aktie hat zudem in den zurückliegenden beiden Wochen ohnehin verloren und allein in den vergangenen 7 Handelstagen noch einmal annähernd 3 %. Seit Jahresanfang setzte die Aktie um 5 % zurück.

Aus charttechnischer Sicht kämpft BMW noch mit seiner Unterstützung in Höhe von 85 Euro. Sollte der Kurs deutlich darunter sinken, dann droht auch aus dieser Perspektive ein Abgleiten auf weniger als 80 Euro. Dennoch locken die Aussichten, vielleicht doch eine bessere Ausgangslage in den USA zu erhalten. Deshalb ist die Aktie aus längerfristiger Perspektive im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.