BMW: Darauf kommt es jetzt an!

BMW ist in den vergangenen Handelstagen wieder leicht geklettert. Allerdings haben die Kurse auf Monatsbasis etwa 5 % verloren. Damit hat sich das Unternehmen in eine schwierige Situation gebracht. Technische Analysten sprechen bereits von einem wichtigen Kampf um Aufwärtstrends. Charttechnische Analysten gehen ebenfalls davon aus, dass in diesen Tagen richtungsweisende Entscheidungen fallen. Fundamentale Analysten aus den Bankhäusern sind indes vergleichsweise sicher, dass die Notierungen klettern werden. 50 % empfehlen die Aktie zum „Kauf“, 45 % wollen den Wert „Halten“ und 5 % votieren für „Verkaufen“. Jetzt wird es interessant.

BMW: Kurse im Aufwärtstrend

Tatsächlich liegen die Kurse noch leicht über dem GD200. Lediglich 2 % Polster auf die 200-Tage-Linie sprechen jedoch dafür, dass die Notierungen auch bald in den formalen langfristigen Abwärtstrend fallen könnten. In allen anderen zeitlichen Dimensionen hat der Kurs die jeweiligen Durchschnittskurse bereits unterschritten.

Charttechniker sehen bei etwa 83/84 Euro eine bedeutende Untergrenze. Diese sollte nicht unterschritten werden, um den Hausse-Modus nicht zu gefährden. Wenn die Kurse darunter fallen, so die aktuelle Einschätzung, werden die Notierungen zumindest bis auf 82,43 Euro fallen. Hier wurde am 11. April 2017 das aktuelle 6-Monats-Tief markiert.

BMW ist derzeit im neutralen Bereich und tendiert zu einem Abwärtstrend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.