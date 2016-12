BMW, Daimler und Audi lassen bei Kartendienst Here Chinesen mit an Bord

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

EINDHOVEN (dpa-AFX) - Die drei Autobauer BMW , Daimler und die VW-Tochter Audi haben Teile des im vergangenen Jahr übernommenen Kartenanbieters Here an asiatische Firmen weiterverkauft.



Insgesamt zehn Prozent der früheren Nokia-Tochter sollen an den chinesischen Kartenanbieter Navinfo, den chinesischen Internetkonzern Tencent sowie den Staatsfonds GIC aus Singapur gehen, wie die Unternehmen am Dienstag in Eindhoven, Peking und Singapur mitteilten. Gemeinsam mit Navinfo soll der chinesische Markt aufgerollt werden. Finanzielle Details nannten die Unternehmen nicht.